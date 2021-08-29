Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D.K. yönetimindeki 58 BD 297 plakalı kamyonet, Sivas-Ankara kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı kavşağında K.A. idaresindeki 25 HC 773 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada savrulan araçlar, köprünün duvarına çarparak durdu.

Yaralanan kamyonet sürücüsü ile otomobildeki E.A. ve E.A, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
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