Son dakika haberi... Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı Bir son dakika haberine göre Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Orhan Türkmen yönetimindeki 58 M 9058 plakalı minibüs, Halil Rıfat Paşa Köprüsü altında, Sadrettin Tanrıkulu idaresindeki 34 BF 2216 plakalı tırla çarpıştı. Kazada yaralanan Türkmen, Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Türkmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA