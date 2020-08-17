Son dakika haberi... Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
Bir son dakika haberine göre Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
17.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:18
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhan Türkmen yönetimindeki 58 M 9058 plakalı minibüs, Halil Rıfat Paşa Köprüsü altında, Sadrettin Tanrıkulu idaresindeki 34 BF 2216 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan Türkmen, Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.
Türkmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA