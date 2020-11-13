Son dakika haberi: Sivas'ta trafik kazalarının acı bilançosu
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Son dakika haberi: Sivas'ta trafik kazalarının acı bilançosu

13.11.2020 12:18 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:23
Son dakika haberi: Sivas'ta trafik kazalarının acı bilançosu

Son dakika haberleri... Sivas'ta bu yılın Ocak-Ekim ayları arasında meydana gelen bin 206 ölümlü-yaralanmalı kazada 30 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 217 kişi de yaralandı.

Sivas'ta bu yılın Ocak-Ekim ayları arasında meydana gelen bin 206 ölümlü-yaralanmalı kazada 30 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 217 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, bu yılın Ocak-Ekim ayları arasında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin istatistiki verileri açıkladı. Trafik Hizmetleri Başkanlığının verilerinden derlenen bilgilere göre Sivas'ta bu yılın ilk 10 ayında meydana gelen bin 206 ölümlü-yaralanmalı kaza sonucu 30 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 217 kişi de yaralandı. Kentte 10 ayda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası ise bin 778 olarak kayıtlara geçti.

Ekim'de 137 ölümlü-yaralanmalı kaza gerçekleşti

Sivas'ta Ekim ayında ise 137 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 246 kişi de yaralandı. Kentte Ekim ayında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası ise 194 olarak tespit edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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