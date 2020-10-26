Servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - SİVAS
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Servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - SİVAS

26.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 26.10.2020 18:53

Sivas'ta servis otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta servis otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Turan Yılmaz (66) yönetimindeki 58 DV 945 plakalı hafif ticari araç, Eğriköprü Mahallesi MTA Kavşağı'nda, Muhammet Tufan (28) idaresindeki 58 TF 707 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, Yılmaz ile aynı araçtaki Şerife ve Çağla Yılmaz (17) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - SİVAS
Servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - SİVAS
Servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - SİVAS
Servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - SİVAS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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