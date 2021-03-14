Son dakika haberi: Sivas'ta salgın kurallarını ihlal ederek okey oynayan ve nargile içen 19 kişiye 30 bin lira ceza
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Son dakika haberi: Sivas'ta salgın kurallarını ihlal ederek okey oynayan ve nargile içen 19 kişiye 30 bin lira ceza

14.03.2021 21:53 | Son Güncelleme: 14.03.2021 21:58
Son dakika haberi: Sivas'ta salgın kurallarını ihlal ederek okey oynayan ve nargile içen 19 kişiye 30 bin lira ceza

Son dakika haberi... Sivas'ta bir iş yerinde nargile içen ve okey oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın kurallarını ihlal eden 19 kişiye 30 bin 9 lira ceza kesildi.

Sivas'ta bir iş yerinde nargile içen ve okey oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın kurallarını ihlal eden 19 kişiye 30 bin 9 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, bir iş yerinde nargile içildiği ve okey oynatıldığı ihbarı üzerine bu iş yerinde denetim yaptı.

Denetimde İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına aykırı hareket ederek sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan 19 kişi ile iş yeri sahibine 30 bin 9 lira idari ceza uygulanması amacıyla tutanak tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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