Son dakika haberi! Sivas'ta resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Sivas'ta resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

29.11.2020 23:21 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:24
Son dakika haberi! Sivas'ta resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

Son dakika gündem haberi... Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Salih Ayhan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

Bunlar da ilginizi çekebilir

Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! İşte masadaki konular
Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! İşte masadaki konular
Tarihi zaferin ardından Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay yaratacak üç gönderme birden
Tarihi zaferin ardından Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay yaratacak üç gönderme birden
Mevsimsel grip ile koronayı karıştırmayın! Bakanlık, en belirgin farkları paylaştı
Mevsimsel grip ile koronayı karıştırmayın! Bakanlık, en belirgin farkları paylaştı

"Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020-04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamanın eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

İlgili Haberler

Erzurum ve Iğdır'da resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak
Erzurum ve Iğdır'da resmi anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak
İstanbul'da resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçiliyor
İstanbul'da resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçiliyor
Anaokulları ve ana sınıfları uzaktan eğitime geçecek
Anaokulları ve ana sınıfları uzaktan eğitime geçecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Beyonce Sezen Aksu Serdar Ortaç Diego Armando Maradona
Spor Falcao Fuat Çapa Erol Bulut Tolga Ciğerci Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Bursa Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Sivas'ta resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 23:27:11. #1.15#
title