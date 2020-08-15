Son dakika haberi! Sivas'ta park halindeki minibüste yangın çıktı
Son dakika gündem haberi... SİVAS'ın Ulaş ilçesinde park halindeyken motor kısmından alev alan minibüs, kullanılmaz hale geldi.
15.08.2020 14:23 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:30
SİVAS'ın Ulaş ilçesinde park halindeyken motor kısmından alev alan minibüs, kullanılmaz hale geldi.
Kovalı köyü mevkinde öğle saatlerinde Yılmaz Karakaş'a ait 58 TV 362 plakalı minibüs, park halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Yangını görenler durumu Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.Yangında minibüs kullanılmaz hale geldi.
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Kaynak: DHA