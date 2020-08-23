Son dakika haberi: Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberi: Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika gündem haberi: Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Son dakika haberi: Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
23.08.2020 21:29 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:50

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mustafa Temür idaresindeki 27 LN 925 plakalı otomobil merkeze bağlı Karaçayır köyü yakınlarında devrildi.

Araçta bulunan Burak Dülek, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile Uğur Dülek, Gazi Çoşkun Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

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