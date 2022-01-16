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Son dakika haberi! Sivas'ta otobüs yolda devrilen tıra çarptı: 1 ölü, 20'ye yakın yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Sivas'ta otobüs yolda devrilen tıra çarptı: 1 ölü, 20'ye yakın yaralı Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde tır ile otobüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20'ye yakın kişi yaralandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta otobüs yolda devrilen tıra çarptı: 1 ölü, 20'ye yakın yaralı

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde tır ile otobüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20'ye yakın kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 Karayolu Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aşağıkale mevkiinde meydana geldi. Yapılan ihbarda bir yolcu otobüsünün yağan kar nedeni ile yolda devrilen tıra çarptığı belirtildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 20'ye yakın kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere nakledildi.

Son dakika haberi! Sivas'ta otobüs yolda devrilen tıra çarptı: 1 ölü, 20'ye yakın yaralı

Son dakika haberi! Sivas'ta otobüs yolda devrilen tıra çarptı: 1 ölü, 20'ye yakın yaralı

Son dakika haberi! Sivas'ta otobüs yolda devrilen tıra çarptı: 1 ölü, 20'ye yakın yaralı

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Son dakika haber... Sivas'ta otobüs yolda devrilen tıra çarptı: 1 ölü, 20'ye yakın yaralı Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde tır ile otobüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20'ye yakın kişi yaralandı.

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