Son dakika haberi | Sivas'ta OSB'de korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi | Sivas'ta OSB'de korkutan yangın

Son dakika haberi | Sivas'ta OSB'de korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Sivas'ta organize sanayi bölgesinde güvenlik kulübelerinde yangın çıktı.

Sivas'ta organize sanayi bölgesinde güvenlik kulübelerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 2. kısımda bir fabrikanın bitişiğinde bulunan güvenlik kulübelerinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üç plastik kulübe kısa sürede tamamen yandı. Yangın, OSB itfaiyesi ve Sivas Belediyesi İtfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan yangın bölgesindeki bir köpeğin korkarak kulübesinin arkasına sığındığı görüldü. - SİVAS

Son dakika haberi | Sivas'ta OSB'de korkutan yangın
Son dakika haberi | Sivas'ta OSB'de korkutan yangın
Son dakika haberi | Sivas'ta OSB'de korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kızdığı eşinin elbiselerini yakıp, kendisini eve kilitledi
Kızdığı eşinin elbiselerini yakıp, kendisini eve kilitledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül
Magazin Pınar Altuğ Hülya Avşar Burak Sergen Bülent Ersoy
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Ersun Yanal Gökhan Töre Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Sivas'ta OSB'de korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 19:54:11. #1.16#

title