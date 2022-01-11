Son dakika haberi... Sivas'ta narkotik operasyonları, 15 şahıs yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi... Sivas'ta narkotik operasyonları, 15 şahıs yakalandı

Son dakika haberi... Sivas'ta narkotik operasyonları, 15 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Sivas'ta polis ekiplerince yapılan Narkotik operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 15 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan Narkotik operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 15 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak operasyonlar gerçekleştirildi. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda

6.83 gram metamfetamin, 2.70 gram esrar, 5 adet ecstasy, 39 adet sentetik ecza hap, 2 adet narkotik madde kullanma aparatı, 2 adet tabanca, tabancaya takılı şarjör ve 68 adet fişek, ele geçirildi. Operasyonlarda 15 şahıs hakkında işlem yapılırken 1 şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli şahıslardan 1'ine Uyuşturucu veya Uyarıcı madde İmal ve Ticareti suçundan 6 bin 909 lira, para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu. - SİVAS

Son dakika haberi... Sivas'ta narkotik operasyonları, 15 şahıs yakalandı

Son dakika haberi... Sivas'ta narkotik operasyonları, 15 şahıs yakalandı

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