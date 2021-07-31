Son dakika haberi: Sivas'ta narkotik madde ihbar uygulaması anlattıldı
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Son dakika haberi: Sivas'ta narkotik madde ihbar uygulaması anlattıldı

Son dakika haberi: Sivas'ta narkotik madde ihbar uygulaması anlattıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 31 Temmuz tarihinde TUBİM faaliyetleri kapsamında ilde bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 31 Temmuz tarihinde TUBİM faaliyetleri kapsamında ilde bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Kentte bulunan bir alışveriş merkezinde "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi ile akıllı telefonlarda narkotik madde ihbar uygulaması olan "Uyuma" Apps anlatıldı. - SİVAS

Son dakika haberi: Sivas'ta narkotik madde ihbar uygulaması anlattıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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