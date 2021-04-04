Son dakika haberi! Sivas'ta MSÜ sınavı heyecanı, kimliğini düşüren adayın imdadına polis yetişti
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Son dakika haberi! Sivas'ta MSÜ sınavı heyecanı, kimliğini düşüren adayın imdadına polis yetişti

İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ta MSÜ sınavı heyecanı, kimliğini düşüren adayın imdadına polis yetişti Sivas'ta MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı heyecanı yaşandı.

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Sivas'ta MSÜ sınavı heyecanı, kimliğini düşüren adayın imdadına polis yetişti

Sivas'ta MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı heyecanı yaşandı. Polis memuru kimliğini düşüren bir adaya kapıların kapanmasına son 5 dakika kimliğini yetiştirdi

SİVAS - Sivas'ta MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı heyecanı yaşandı. Polis memuru kimliğini düşüren bir adaya kapıların kapanmasına son 5 dakika kimliğini yetiştirdi.

Milli Savunma ÜniversitesiAskeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da yapıldı. Sabah saatlerinde kalkan adaylar kentte bulunan çeşitli okulların yolunu tuttu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde de sınav heyecanı yaşandı. Adaylar heyecanla sınava girecekleri fakültelerin önüne gelerek kapıların açılmasını bekledi. Kapıların açılmasıyla birlikte öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sırasıyla içeri alındı. Adaylara girişte maske verilerek dezenfektan sıkıldı. Saat 10: 00' u gösterdiğinde ise kapılar kapandı. Kimi öğrenciler sınava geç kalırken kimilerinin ise belgeleri eksik olduğu için sınav salonlarına alınmadı. Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde kimliğini düşüren öğrencinin yardımına ise polis yetişti. Edebiyat Fakültesi A bloğun önünde çaresizce bekleyen bir adayın kimliğini, kapıların kapanmasına 5 dakika kala polis memuru getirdi. Kimliğini polis memurundan koşarak gidip alan aday sınav salonuna girdi.

Son dakika haberi! Sivas'ta MSÜ sınavı heyecanı, kimliğini düşüren adayın imdadına polis yetişti
Son dakika haberi! Sivas'ta MSÜ sınavı heyecanı, kimliğini düşüren adayın imdadına polis yetişti
Son dakika haberi! Sivas'ta MSÜ sınavı heyecanı, kimliğini düşüren adayın imdadına polis yetişti
Son dakika haberi! Sivas'ta MSÜ sınavı heyecanı, kimliğini düşüren adayın imdadına polis yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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