Son dakika haberi: Sivas'ta liseler arası futsal müsabakaları başladı - Haberler Spor
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Son dakika haberi: Sivas'ta liseler arası futsal müsabakaları başladı

Son dakika haberi: Sivas'ta liseler arası futsal müsabakaları başladı
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası futsal il birinciliği müsabakaları başladı.

SİVAS (AA) - Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası futsal il birinciliği müsabakaları başladı.

Şehit Ahmet Eyce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmalara 28 lisenin futsal takımları katılıyor.

Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalarda, takımlar finale kalmak için ter döküyor.

7 grup halinde düzenlenen müsabakaların finali 8 Ocak'ta oynanacak.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor Haberleri

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