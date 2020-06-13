Son dakika haberi | Sivas'ta kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu Son dakika güncel haberine göre Sivas'ta kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu Sivas'ta yer yer etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi Sivas'ta yer yer etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sivas'ta kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu Sivas'ta yer yer etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi SİVAS - Sivas'ta yer yer etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sivas'ta iki gündür etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları farklı görüntüler oluşturdu. Sivas'ın Şarkışla ve Altınyayla ilçeleri arasında gök yüzünde beliren şimşekler cep telefonu ile kaydedildi. Lokal olarak yağan fındık büyüklüğünde dolu ulaşımda aksamalara neden oldu. Lokal olarak ve kıza süreli yağan kuvvetli sağanakta yaşamı güçleştirdi. Akaryakıt istasyonların mahsur kalan araçlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Kaynak: İHA