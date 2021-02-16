Son dakika haberi! Sivas'ta kurdun köpeğe saldırması güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir köpeğin kurdun saldırısına uğraması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Suşehri Belediyesi İtfaiye Amirliği personeli "Boncuk" ismini verdikleri 3 aylık köpeği sahiplendi, itfaiye binası önüne bir de kulübe yaptı.

Gece saatlerinde bölgeye gelen bir kurt, Boncuk köpeğe saldırdı. O sırada bölgedeki bir sokak köpeği de Boncuk'u korumak için kurdu kovaladı.

Gürültü üzerine dışarıya çıkan itfaiyecilerin yardımıyla Boncuk ve diğer köpek, kurdun saldırısından kurtarıldı.

Kurt saldırısında ağzından hafif yaralanan Boncuk, hayvanseverler tarafından tedavi edilerek hayvan barınağına teslim edildi.

Kurdun köpeklere saldırı anı ise itfaiye amirliğinin kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara