Son dakika haberi! Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 63 kişiye 99 bin 162 lira ceza Son dakika habere göre Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 63 kişiye 99 bin 162 lira ceza uygulandı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 63 kişiye 99 bin 162 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 63 kişiye 99 bin 162 lira ceza yazdı.

Güvenlik güçleri, şehrin giriş ve çıkışlarında yaptıkları uygulamada 15 bin 348 aracı kontrol etti.

Polis ve jandarma ekipleri, araçlardaki 33 bin 290 kişiye koronavirüs tedbirleriyle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA