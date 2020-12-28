Son dakika haberi: Sivas'ta iskambil oynanan okey salonundaki 10 kişiye para cezası
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Son dakika haberi: Sivas'ta iskambil oynanan okey salonundaki 10 kişiye para cezası

28.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:50
Son dakika haberi: Sivas'ta iskambil oynanan okey salonundaki 10 kişiye para cezası

Son dakika haberler: Sivas'ta bir okey salonunda iskambil oynayan 9 kişiye ve işletme sahibine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlalden 10 bin 990 lira ceza uygulandı.

Sivas'ta bir okey salonunda iskambil oynayan 9 kişiye ve işletme sahibine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlalden 10 bin 990 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine bir okey salonunda yaptıkları denetimde 9 kişinin iskambil oynadığını tespit etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan "sosyal mesafe ve maske" kuralına uymayan 9 kişiye toplam 7 bin 840, işletme sahibine de 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 10 bin 990 lira idari ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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