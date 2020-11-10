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Son dakika haberi: Sivas'ta Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı

10.11.2020 17:21 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:24
Son dakika haberi: Sivas'ta Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı

Son dakika haberleri: Sivas'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün "sözde Irak vilayetinde" geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu W.A.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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