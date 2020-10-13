Son dakika: Sivas'ta iki köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Sivas'ta iki köy karantinaya alındı

13.10.2020 15:07 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:25
Son dakika: Sivas'ta iki köy karantinaya alındı

Son dakika habere göre Sivas'ın Suşehir ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas'ın Suşehir ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, COVID-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Suşehri ilçesine bağlı Arpacı ve Taşbayır köylerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı ifade edildi. Açıklamada, karantina nedeniyle köylere giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan İlham Aliyev Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hazal Kaya Ercan Kesal Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Mbaye Diagne Sergen Yalçın Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Türk Ateş Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Sivas'ta iki köy karantinaya alındı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 15:26:54. #1.15#
title