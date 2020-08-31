Son dakika haberi: Sivas'ta iki köy karantinaya alındı
Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
31.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:56
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Yıldızeli ilçesine bağlı Çete ve Aşağı Subaşı köylerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, karantina nedeniyle köylere giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
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Kaynak: AA