Son dakika haberi: Sivas'ta iki köy karantinaya alındı Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Yıldızeli ilçesine bağlı Çete ve Aşağı Subaşı köylerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, karantina nedeniyle köylere giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi. Kaynak: AA