Son dakika haberi | Sivas'ta hayvan dolandırıcılığı iddiası: 2 gözaltı

Son dakika haberi: Sivas'ta kendilerini kamu personeli olarak tanıtarak küçükbaş hayvan dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta kendilerini kamu personeli olarak tanıtarak küçükbaş hayvan dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Silifke ilçesinden kiraladıkları araçla Sivas'ın köylerine gelen H.A. (41) ve S.K'nin (39) kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bazı vatandaşları küçükbaş hayvanlarını alarak dolandırdıkları tespit edildi.

Yapılan çalışmada şüphelilerin, Çallı köyünden M.B. (49), Güneli köyünden K.E. (35) ve C.E. (60), Kızılaya köyünden M.K. (63) ile Akpınar köyünden A.C'yi (26) dolandırarak, 12 küçükbaş hayvanı aldığı belirlendi.

Çukurbelen mevkisinde yakalanan zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin hayvanları başka kişilere sattıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya