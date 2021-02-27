Son dakika haberi! Sivas'ta hamile eşini otomobille hastaneye götürürken kaza yaptı

Son dakika haberler... Sivas'ta bir kişi, doğumu yaklaşan hamile eşini otomobille hastaneye götürürken kaza yaptı.

Sivas'ta bir kişi, doğumu yaklaşan hamile eşini otomobille hastaneye götürürken kaza yaptı.

E.K. (38) idaresindeki 58 NE 808 plakalı otomobil, Sivas Lisesi Kavşağı'nda, Y.A'nın kullandığı 58 BL 499 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Otomobilin arka koltuğunda oturan ve doğumu yaklaştığı için hastaneye götürdüğü hamile eşi A.K'nin (32) fenalaştığını gören sürücünün haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada tartışan 2 sürücüyü polis ekipleri yatıştırdı.

Hamile kadın, otomobil içindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde