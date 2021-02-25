Son dakika haberi... Sivas'ta engelli vatandaşa tekerlekli sandalye

Son dakika haberi... Yıldızeli ilçesinde, 14 yaşında geçirdiği kaza sonrası belden aşağısı felç kalan Hasan Çetin'e (40), Sivas Bedensel, Zihinsel Engelliler ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Yıldızeli ilçesinde, 14 yaşında geçirdiği kaza sonrası belden aşağısı felç kalan Hasan Çetin'e (40), Sivas Bedensel, Zihinsel Engelliler ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

İlçeye 57 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükakören köyünde yaşayan ve 1995 yılında üzerine ağaç devrilmesi sonucu omuriliği kırılan, talebi üzerine bir süre önce Yıldızeli Kaymakamlığı tarafından evine spor malzemeleri alınan Çetin'e bir destek de Zihinsel Engelliler ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden geldi.

Dernek başkanı Halil Geçgil, Çetin'e tekerlekli sandalye hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya