Son dakika haberi... Sivas'ta devrilen otomobildeki hamile kadın öldü, eşi yaralandı
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
YILDIZELİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
A.Y. (33) yönetimindeki 38 EB 532 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi girişinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi B.Y. (27) yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Hastanesine sevk edilen yaralılardan B.Y, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
B.Y'nin hamile olduğu öğrenildi.
AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet