Son dakika haberi... Sivas'ta DEAŞ operasyonu; 1 Iraklı gözaltında

Son dakika gündem haberi: SİVAS'ta, polis ekiplerinin MİT ile birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlenen Irak uyruklu W.A.Y. yakalanarak, gözaltına alındı.

SİVAS'ta, polis ekiplerinin MİT ile birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlenen Irak uyruklu W.A.Y. yakalanarak, gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ile MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Irak vilayeti'nde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği belirlenen Irak uyruklu W.A.Y.'nin kentte olduğu bilgisi alındı. Ekiplerin şafak vakti ortaklaşa düzenlediği operasyonla W.A.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin