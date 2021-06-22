Son dakika haberi | Sivas'ta çıkan yangında yaşlı kadın öldü
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Son dakika haberi | Sivas'ta çıkan yangında yaşlı kadın öldü

Son dakika haberi | Sivas'ta çıkan yangında yaşlı kadın öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen yangında 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen yangında 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Hafik ilçesine bağlı Akkaya köyünde meydana geldi. A.K.'ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin etrafını sardı. Yangını fark eden köy sakinleri evde bulunan 87 yaşındaki A.K.'yı alevlerin arasından dışarı çıkarmayı başardı. Ancak vatandaşlar evde bulunan 89 yaşındaki Esma Karabayram'ı çıkaramadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni çıkarıldı. Esma Karabayram'ın cesedi Hafik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Son dakika haberi | Sivas'ta çıkan yangında yaşlı kadın öldü
Son dakika haberi | Sivas'ta çıkan yangında yaşlı kadın öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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