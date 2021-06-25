Son dakika haberi... Sivas'ta çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen Afgan uyruklu işçi öldü
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Son dakika haberi... Sivas'ta çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen Afgan uyruklu işçi öldü

Son dakika haberi... Sivas'ta çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen Afgan uyruklu işçi öldü
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Sivas'ta inşaat halindeki binanın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen Afgan uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Sivas'ta inşaat halindeki binanın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen Afgan uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Eğri Köprü Mahallesi Üniversite TOKİ mevkisinde bir inşaatta çalışan Afgan uyruklu Fazle Ahmad Hoseiny (44), 8. kattan dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Hoseiny, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hoseiny'in cenazesi, aynı hastanenin morguna konulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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