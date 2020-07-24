Son dakika haberi... Sivas'ta Ayasofya'nın ibadete açılışı dolayısıyla şükür için koyun kesildi
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Son dakika haberi... Sivas'ta Ayasofya'nın ibadete açılışı dolayısıyla şükür için koyun kesildi

Son dakika yaşam haberi: Sivas'ta Ayasofya'nın ibadete açılması sevinçle karşılanırken, bir dernek tarafından hayırseverlerin destekleriyle şükür için 8 adet koyun kesildi.

Son dakika haberi... Sivas'ta Ayasofya'nın ibadete açılışı dolayısıyla şükür için koyun kesildi
24.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:53

Sivas'ta Ayasofya'nın ibadete açılması sevinçle karşılanırken, bir dernek tarafından hayırseverlerin destekleriyle şükür için 8 adet koyun kesildi.

Sivas'ta bir dernek tarafından 86 yıl boyunca müze olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolasıyla şükür için 8 adet koyun kesti. Paşa cami önünde toplanan dernek üyeleri ve vatandaşlar, şükür duası edilmesinin ardından 8 adet koyunun kesimini dualar eşliğinde gerçekleştirdi. Öte yandan dernek üyeleri 'Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı' pankartı açtı.

Konuya ilişkin açıklama yapan dernek Başkanı Kasım Kılıç, Ayasofya ile ilgili Cumhurbaşkanının aldığı karardan dolayı çok büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Allah razı olsun, bağışçılarımız sayesinde 8 adet şükür için koyun kestik. 86 yıllık bir özlem bugün giderilmiş oldu. Tarihi çok önemli bir olaya şahitlik ettik. Bugün bu olayın ehemmiyetini, önemini tarih yazacaktır. Bugün itibari ile İstanbul'da Amerikan savaş gemisi Bizans bayrağı çekmiş. Buradan da yapılan önemli olayın ne kadar tarihi bir olay olduğunu reflekslerden de görebiliriz. Rabbim hayır kapılarını yeniden açsın. Ülkemize hayırlar getirsin inşallah" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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