Apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta apartman dairesinde çıkan yangında, aralarında bir hamilenin de bulunduğu 6 kişi dumandan etkilendi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta apartman dairesinde çıkan yangında, aralarında bir hamilenin de bulunduğu 6 kişi dumandan etkilendi.

Danişmentgazi Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki İ.D'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, apartmandaki bazı vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen, aralarında çocuklarında bulunduğu 6 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Hamile olduğu öğrenilen kadın ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi.

Apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Apartman dairesinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı! İmdadına itfaiye yetişti

Düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı! İmdadına itfaiye yetişti

 4 aylık bebeklerini arabada kilitleyip alışverişe gittiler

4 aylık bebeklerini arabada kilitleyip alışverişe gittiler

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title