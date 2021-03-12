4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
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4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

12.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:58

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Karabey Duran idaresindeki 40 EE 624 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Gürçayır kavşağında, Dilek Çeper'in (22) kullandığı 38 KA 938 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Çeper ile aracındaki Gülay Bardak (42), Şerife Karabulut (22) ve Gülcan Öztürk (12) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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