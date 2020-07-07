Son dakika haberi! Sivas'ta, 32 derece sıcaklık bunalttı Bir son dakika haberine göre Sivas'ta, 32 derece sıcaklık bunalttıSİVAS'ta hissedilen hava sıcaklığının 32 dereceyi bulması kent sakinlerini bunalttı.

Sivas'ta, 32 derece sıcaklık bunalttı

SİVAS'ta hissedilen hava sıcaklığının 32 dereceyi bulması kent sakinlerini bunalttı. Sıcaktan kaçanların kent merkezinde ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştığı görüldü. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da sıcak havadan bunalanlar serinlemek için çeşitli yollara başvurdu. Genellikle serin geçen yaz mevsime alışık olan kent sakinleri, bu yıl yükselen hava sıcaklığından olumsuz etkilendi. Kent merkezinde bulunanlar gölgelik yer aradı. Hissedilen hava sıcaklığının 32 dereceye ulaştığı kentte bazı kişilerin parklardaki ağaç gölgelerinde oturduğu görüldü. Kent meydanında ise çok sayıda kişi gölgelik yerleri tercih ederek yakıcı güneş ışığından korunmaya çalıştı. Kent sakinleri Sivas'ın normalde serin bir havaya sahip olduğunu, evde bunaldıkları için dışarıya çıktıklarını belirterek, sıcağa rağmen dışarıda olmayı tercih ettiklerini söyledi. Meteoroloji verilerine göre kentte yüksek hava sıcaklığının birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA