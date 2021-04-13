Son dakika haberi! SİVAS MASAL EVİ'NDE KORKUTAN YANGIN, MÜDÜR GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Son dakika haberine göre SİVAS'ta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 1 hafta önce açılışı gerçekleştirdiği 'Masal Evi'nde yangın çıktı.

SİVAS'ta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 1 hafta önce açılışı gerçekleştirdiği 'Masal Evi'nde yangın çıktı. Maddi hasarın meydana geldiği yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Masal Evi'nin müdürü Hülya Kara söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Höllüklük Caddesi üzerinde meydana geldi. 5 Nisan günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açılışı gerçekleştirilen ve çocuklara yönelik etkinliklerin yapıldığı 'Masal Evi' adı verilen konağın elektrik panosunda yangın çıktı. Binada çocukların olmadığı bir sırada çıkan yangını fark eden Masal Evi Müdürü Hülya Kara, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında Masal Evi'nin üst katı tamamen yandı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Masal Evi Müdürü Hülya Kara ise yangının söndürülme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Kara'yı yanında bulunan arkadaşları teselli etti.

Arkadaşlarının omzuna sarılarak ağlayan Kara, "Daha çok yeniydi. Bir şey yapamadım. Birden duman çıktı. Her yeri duman kapladı. Allah'tan çocuklar yoktu" dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan'a da yangın anını anlatan Kara, "Yangın tüpünü aldım, yukarı koştum ama her yer dumandı. Simsiyah duman oldu. Bir kaç patlama oldu, elektrikler kapandı" dedi.

PENCEREDEN DUA ETTİ

Yangının söndürülme çalışmaları sırasında 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında ise Meliha Koç (78) isminde yaşlı bir kadının pencereden dua ettiği görüldü. Yangını son anda fark ettiğini söyleyen ve korkudan dua ettiğini belirten Koç "Ben sadece oradan duman çıktığını gördüm. Allah saklasın. İçeride kimse var mıydı bilmiyorum. Ben de camdan dua ettim. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı. Bina da yeni yapılmıştı. Çok korktum. Genç bir kız vardı. O binadan dışarıya çıktı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı