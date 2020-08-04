Son dakika haberi! Sivas İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantısı yapıldı
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Son dakika haberi! Sivas İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantısı yapıldı

Son dakika haberine göre Sivas İl Genel Meclisi, ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Son dakika haberi! Sivas İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantısı yapıldı
04.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:54

Sivas İl Genel Meclisi, ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi.

İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında meclis toplantı salonundaki toplantı, divan katip üyeleri Arzu Polat ve Süruri Koçali tarafından temmuz ayı il genel meclisi karar özetleri ile il encümeni karar özetlerinin okunmasıyla başladı.

Hafta boyunca devam edecek birleşimlerin açılış konuşmasını yapan Akkaş, toplantılarda birçok gündem maddesinin ele alınacağını belirterek, meclis çalışmalarının hayırlı geçmesi temennisinde bulundu.

Toplantıda, Plan Bütçe, İmar Bayındırlık, Hukuk ve Kentsel Yenileme Proje Takip Komisyonuna havale edilen konular görüşülerek karara bağlanacak.

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Kaynak: AA

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