Son dakika haberi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Azerbaycan Televizyon ve Radyo Kurumu "Karabağ" konulu belgesel çekecek

Son dakika habere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Azerbaycan Televizyon ve Radyo Kurumu (AZTV) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, "Karabağ" konulu belgesel film hazırlanacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Azerbaycan Televizyon ve Radyo Kurumu (AZTV) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, "Karabağ" konulu belgesel film hazırlanacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uluslararasılaşma yolunda önemli çalışmalara imza atan, yurt dışındaki çeşitli üniversitelerle ikili iş birlikleri gerçekleştiren SCÜ, iletişim alanında da adından söz ettiriyor.

SCÜ ile Azerbaycan Televizyon ve Radyo Kurumu arasında imzalanan protokol çerçevesinde, İletişim Fakültesi koordinatörlüğünde AZTV Tele Radyo Akademisi öğrencilerine ve sektörde çalışanlara yönelik sertifika programı düzenlenecek.

Program, 15 Mart-9 Nisan'ta üniversitenin sürekli eğitim merkezi üzerinden çevrim içi yürütülecek.

Ayrıca Karabağ bölgesini konu alan belgesel film çekilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SCÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Delice, üniversitenin uluslararası alanda yaptığı çalışmalara katkı sağlamanın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

AZTV ile imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Delice, "İnşallah zaman içerisinde bu çalışmalara yenilerini de eklemeyi planlıyoruz. Orta ve uzun vadeli olarak iki kurum arasında ortak projeler ve etkinlikler yapılmasını arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde