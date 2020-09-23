Son dakika haberi... Sivas Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ertelendi
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Son dakika haberi... Sivas Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ertelendi

23.09.2020 14:29 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:43
Son dakika haberi... Sivas Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ertelendi

Son dakika haberlerine göre Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor ile Bayburt Özel İdare Spor arasında 26 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor ile Bayburt Özel İdare Spor arasında 26 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan Sivas Belediyespor'a gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi günü saat 15.00'te Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanması gereken Sivas Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakası, Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübünün Kovid-19 PCR testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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