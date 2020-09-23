Son dakika haberi... Sivas Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ertelendi

Son dakika haberlerine göre Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor ile Bayburt Özel İdare Spor arasında 26 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.