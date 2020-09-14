Son dakika haberi | SİVAS Ayağı asansöre sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi | SİVAS Ayağı asansöre sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberlerine göre Ayağı asansöre sıkışan kediyi itfaiye kurtardıSİVAS'ta ayağı asansöre sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

14.09.2020 18:10 | Son Güncelleme: 14.09.2020 18:15

Ayağı asansöre sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

SİVAS'ta ayağı asansöre sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Kardeşler Mahallesi Üniversite TOKİ Blokları'nda yaşandı. Sahibi öğrenilemeyen bir kedi apartmanın asansör kapısına ayağını sıkıştırdı. Yaşadığı acıyla miyavlayarak yardım isteyen kedi için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Ayağında ezik oluşan kediye su içirildi. Daha sonra tedavisi için veterinere götürüldü.

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Son dakika haberi | SİVAS Ayağı asansöre sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

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