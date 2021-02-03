Son dakika haberi | Sitenin bahçesindeki bisikletin çalınma anı kamerada

Son dakika haberleri: Bursa'nın İnegöl ilçesinde site bahçesindeki bisikletin bir şüpheli tarafından çalınma anı güvenlik kamelarına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde site bahçesindeki bisikletin bir şüpheli tarafından çalınma anı güvenlik kamelarına yansıdı.

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi, İpek Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüpheli, bir sitenin bahçesine girdi. Park halindeki bisikletin kilidini açan şüpheli, çaldığı bisiklete binerek kayıplara karıştı. O anlar sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı