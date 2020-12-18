Son dakika haberi! Sitede çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haberi! Sitede çıkan yangın korkuttu

18.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:25
Son dakika haberi! Sitede çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberleri: Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Limonluk Mahallesi Denizay sitesinde çıkan yangın korkuttu.

Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Limonluk Mahallesi Denizay sitesinde çıkan yangın korkuttu. Evin sahipleri içeride çocuklarının kaldığını düşünerek feryat ederken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar da itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı.

Yenişehir Limonluk Mahallesi Denizay sitesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. 12 katlı Yıldız bloğun altıncı katında çıkan yangın üst katlara da yayılırken, bina sakinleri hızlıca yangın merdiveni kullanılarak tahliye edildi. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Çıkış nedeni henüz tam olarak belirlenemeyen yangın itfaiyenin müdahalesiyle hızla söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlara Acil Yardım ekipleri ambulansta müdahale etti. Maddi hasar meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Çocuklarının içeride kaldığını düşündüler

Öte yandan yangın çıkan evin sahipleri, çocuklarının içeride kaldığını düşünerek, sinir krizi geçirdi. Ekiplerin 'içeride kimse yok' söylemine inanmayan baba, yangın söndürüldükten sonra evin içine alınarak, kontrol etmesi sağlandı. İçeride kimse olmadığını gören baba, rahat bir nefes aldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de yangın yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Yangından etkilenen vatandaşlarla görüşerek, ekiplere gerekli talimat veren Başkan Özyiğit, "Yenişehir Belediyemizin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yangından etkilenen vatandaşların evlerinde oluşan hasarların giderilmesi için gerekli çalışmaları yürütecektir. Yaraların sarılması için üstüne düşen görevi Belediyemiz sonuna kadar yerine getirecektir" dedi. - MERSİN

Son dakika haberi! Sitede çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi! Sitede çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi! Sitede çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi! Sitede çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi! Sitede çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi! Sitede çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi! Sitede çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi! Sitede çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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