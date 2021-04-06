Son dakika haberi | Site içinde çıkan yangında otomobil, motosiklet ve kameriye yandı

Son dakika gündem haberi: KONYA'da bir site bahçesinde çıkan yangında park halindeki otomobil, motosiklet ile 2 kameriye yandı.

KONYA'da bir site bahçesinde çıkan yangında park halindeki otomobil, motosiklet ile 2 kameriye yandı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Selçuklu ilçesi Antika Sokakta bir sitenin bahçesinde saat 21.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda park halindeki otomobil, motosiklet ile 2 kameriyeyi sardı. Durumu fark eden site sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil ve motosiklette kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI