Son dakika haberi | Site içinde çıkan yangında otomobil, motosiklet ve kameriye yandı
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Son dakika haberi | Site içinde çıkan yangında otomobil, motosiklet ve kameriye yandı

Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Site içinde çıkan yangında otomobil, motosiklet ve kameriye yandı

Son dakika gündem haberi: KONYA'da bir site bahçesinde çıkan yangında park halindeki otomobil, motosiklet ile 2 kameriye yandı.

KONYA'da bir site bahçesinde çıkan yangında park halindeki otomobil, motosiklet ile 2 kameriye yandı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

Selçuklu ilçesi Antika Sokakta bir sitenin bahçesinde saat 21.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda park halindeki otomobil, motosiklet ile 2 kameriyeyi sardı. Durumu fark eden site sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil ve motosiklette kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. 

  


Son dakika haberi | Site içinde çıkan yangında otomobil, motosiklet ve kameriye yandı
Son dakika haberi | Site içinde çıkan yangında otomobil, motosiklet ve kameriye yandı
Son dakika haberi | Site içinde çıkan yangında otomobil, motosiklet ve kameriye yandı
Son dakika haberi | Site içinde çıkan yangında otomobil, motosiklet ve kameriye yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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