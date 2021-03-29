Son dakika haber... ŞİŞLİ'DE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
Gelen son dakika haberine göre Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL DHA Koronavirüs denetimleri kapsamında Şişli'de toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi.
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Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL DHA Koronavirüs denetimleri kapsamında Şişli'de toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi.
Koronavirüs denetimleri sürüyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde otobüs, taksi ve minibüsleri denetledi. Yapılan denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı