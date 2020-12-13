Son dakika haber... Şişli'de silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Şişli'de silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

13.12.2020 17:28 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:42

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şişli'de silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti Şişli'de dün gece aynı evde bulunan bir grup arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şişli'de silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

İSTANBUL - Şişli'de dün gece aynı evde bulunan bir grup arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 02: 30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Atakan Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, aynı evde bulunan bir grup arkadaş kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle sokağa çıkan şahıslar kavgayı bir süre sokakta sürdürdü. Şahıslardan biri belinden çıkardığı silah ile arkadaşı Selçuk Durna'ya ateş açtı. Yaralanan Durna hastaneye kaldırılırken Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan 7 şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli şahısların sorgusu sürerken hastanede tedavi altına alınan alınan Selçuk Durna, yapılana tüm müdahale rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Son dakika haber... Şişli'de silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber... Şişli'de silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber... Şişli'de silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haber... Şişli'de silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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