Son dakika haberi: Şişli'de seyir halinde alev alan motosikletteki yangın söndürüldü
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Son dakika haberi: Şişli'de seyir halinde alev alan motosikletteki yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Şişli'de seyir halinde alev alan motosikletteki yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Şişli'de seyir halindeki motosiklette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şişli'de seyir halindeki motosiklette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Darülaceze mevkisinde seyir halindeki motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark ederek aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye tarafından yangın söndürülürken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

Öte yandan, yangın nedeniyle yolda oluşan kısa süreli trafik yoğunluğu, yangının söndürülmesi ve motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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