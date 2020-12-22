Polis merkezine şikayete gittikten sonra silahlı saldırıya uğradılar

Şişli'de polis merkezine şikayete gittikten sonra silahlı saldırıya uğradılarŞişli'de polis merkezine şikayette bulunduktan sonra dışarıya çıkan motosikletli kuryeler husumetli olduğu 1 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Şişli'de polis merkezine şikayete gittikten sonra silahlı saldırıya uğradılar

Şişli'de polis merkezine şikayette bulunduktan sonra dışarıya çıkan motosikletli kuryeler husumetli olduğu 1 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR