Polis merkezine şikayete gittikten sonra silahlı saldırıya uğradılar
22.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:02
Şişli'de polis merkezine şikayete gittikten sonra silahlı saldırıya uğradılarŞişli'de polis merkezine şikayette bulunduktan sonra dışarıya çıkan motosikletli kuryeler husumetli olduğu 1 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Şişli'de polis merkezine şikayete gittikten sonra silahlı saldırıya uğradılar
Şişli'de polis merkezine şikayette bulunduktan sonra dışarıya çıkan motosikletli kuryeler husumetli olduğu 1 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR