Polis merkezine şikayete gittikten sonra silahlı saldırıya uğradılar
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Polis merkezine şikayete gittikten sonra silahlı saldırıya uğradılar

22.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:02

Şişli'de polis merkezine şikayete gittikten sonra silahlı saldırıya uğradılarŞişli'de polis merkezine şikayette bulunduktan sonra dışarıya çıkan motosikletli kuryeler husumetli olduğu 1 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Şişli'de polis merkezine şikayete gittikten sonra silahlı saldırıya uğradılar
Şişli'de polis merkezine şikayette bulunduktan sonra dışarıya çıkan motosikletli kuryeler husumetli olduğu 1 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması devam ediyor.

Polis merkezine şikayete gittikten sonra silahlı saldırıya uğradılar
Polis merkezine şikayete gittikten sonra silahlı saldırıya uğradılar
Polis merkezine şikayete gittikten sonra silahlı saldırıya uğradılar
Polis merkezine şikayete gittikten sonra silahlı saldırıya uğradılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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