Son dakika haberi... Şişli'de PKK operasyonu
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Son dakika haberi... Şişli'de PKK operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Şişli'de PKK operasyonu

Bir son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de PKK eylemlerine katıldığı ve organize ettiği belirlenen H.K., isimli kişi gözaltına alındı.

ŞİŞLİ'de PKK eylemlerine katıldığı ve organize ettiği belirlenen H.K., isimli kişi gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, kurusıkı tabanca ve Beretta marka silah ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetleri kapsamında korsan gösteri ve eylemlere katıldığı ve organize ettiği tespit edilen H.K., isimli kişi dün gece saatlerinde Şişli'de bulunan ikametinde gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda; Beretta marka silah, silaha ait 14 adet fişek ve tabanca ele geçirildi. H.K. sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


- İstanbul
Son dakika haberi... Şişli'de PKK operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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