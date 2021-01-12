Son dakika haberi: Şişli'de motosiklet hırsızları kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Şişli'de motosiklet hırsızları kamerada

12.01.2021 12:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:53
Son dakika haberi: Şişli'de motosiklet hırsızları kamerada

Son dakika gündem haberi: ŞİŞLİ'de motosiklet çalmaya çalışan şüphelier polis ekiplerince yakalandı.

ŞİŞLİ'de  motosiklet çalmaya çalışan şüphelier  polis ekiplerince yakalandı.  Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Şişli'de dün iki kişi Paşa Mahallesi'ne gelerek bir motosikleti çalmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri motosikleti çalmaya çalışan  U.A, ve M.B'yi  yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri geçmişe dönük güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüphelilerin farklı zamanlarda 3 motosikleti daha çaldıklarını ve bir başka hırsızlık olayına daha karıştıklarını belirledi.

Şüpheliler  emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece"Motosiklet Hırsızlığı" suçundan  tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul
Son dakika haberi: Şişli'de motosiklet hırsızları kamerada
Son dakika haberi: Şişli'de motosiklet hırsızları kamerada
Son dakika haberi: Şişli'de motosiklet hırsızları kamerada
Son dakika haberi: Şişli'de motosiklet hırsızları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mike Pence Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Cemal Hünal Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ömer Bayram Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Şişli'de motosiklet hırsızları kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 12:56:45. #1.14#
title