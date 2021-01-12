Son dakika haberi: Şişli'de motosiklet hırsızları kamerada

ŞİŞLİ'de motosiklet çalmaya çalışan şüphelier polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Şişli'de dün iki kişi Paşa Mahallesi'ne gelerek bir motosikleti çalmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri motosikleti çalmaya çalışan U.A, ve M.B'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri geçmişe dönük güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüphelilerin farklı zamanlarda 3 motosikleti daha çaldıklarını ve bir başka hırsızlık olayına daha karıştıklarını belirledi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece"Motosiklet Hırsızlığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz