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Şişli'de malzeme deposunda yangın çıktı

Şişli'de malzeme deposunda yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de malzeme deposunda yangın çıktı Şişli'de çiçek ve plastik malzeme deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de malzeme deposunda yangın çıktı

İSTANBUL - Şişli'de çiçek ve plastik malzeme deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın korkuttu. Kısa süre içinde müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın 00.30'da Şişli Esentepe Mahallesi Salih Tozan Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın deposunda çıktı. İddiaya göre içerisinde çiçek ve plastik malzemeleri olduğu öğrenilen depoda yangın çıktı.

Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu, Mecidiyeköy ve Şişli gruplarından itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa süre içerisinde söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Şişli'de malzeme deposunda yangın çıktı

Şişli'de malzeme deposunda yangın çıktı

Şişli'de malzeme deposunda yangın çıktı

Şişli'de malzeme deposunda yangın çıktı

Şişli'de malzeme deposunda yangın çıktı

Şişli'de malzeme deposunda yangın çıktı

Şişli'de malzeme deposunda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Son Dakika Haberleri

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