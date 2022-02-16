Son dakika haberi! ŞİŞLİ'DE MAĞAZADA CİNSEL TACİZDE BULUNAN KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler
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Son dakika haberi! ŞİŞLİ'DE MAĞAZADA CİNSEL TACİZDE BULUNAN KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi! ŞİŞLİ'DE MAĞAZADA CİNSEL TACİZDE BULUNAN KİŞİ TUTUKLANDI

Son dakika gündem haberine göre ŞİŞLİ'de, bir mağazada satış görevlisi kadını takip ederek mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle yakalanan E. Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞİŞLİ'de, bir mağazada satış görevlisi kadını takip ederek mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle yakalanan E. Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mecidiyeköy'de geçen pazar akşamı, bir mağazanın çocuk reyonunda giysi katlayan satış görevlisi Kübra S.'yi takip ederek mastürbasyon yapan E.Ç., olayın fark edilmesinin ardından mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Polisin 74 işyeri ve MOBESE kameralarını takip ederek izini bulduğu E.Ç., evine girerken yakalandı. Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden E.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. E.Ç., mahkemenin ardından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Mecidiyeköy, Güncel, Haberler

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