Son dakika haberi: Şişli'de kullanılmayan binada çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Şişli'de kullanılmayan binada çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü

Son dakika haberi: Şişli'de kullanılmayan binada çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şişli'de daha önceden boşaltılan ve birkaç kez yanan 6 katlı binada çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de daha önceden boşaltılan ve birkaç kez yanan 6 katlı binada çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü. Yangının ilk anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 18.00'de Şişli Merkez Mahallesi Sıracevizler Caddesi Numara 81'de bulunan 6 katlı kullanılmayan binada çıktı. İddiaya göre daha önceden boşaltılan ve birkaç defa yangının çıktığı binadan alevler tekrar yükseldi. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak bitişiğindeki apartmana sirayet etmesini engelledi. Alevilerin yükseldiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tinerciler binayı yakıyor iddiası

Vatandaşların boşaltılarak kullanılmayan binayı defalarca tinercilerin yaktığını iddia etti. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Şişli'de kullanılmayan binada çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü

Son dakika haberi: Şişli'de kullanılmayan binada çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü

Son dakika haberi: Şişli'de kullanılmayan binada çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü

Yangın çıkan apartmanın asansöründe mahsur kalıp ölen genç, orman yangınlarını söndürmek için gönüllü olmuş

Yangın çıkan apartmanın asansöründe mahsur kalıp ölen genç, orman yangınlarını söndürmek için gönüllü olmuş

 Kimyasal üreten fabrikada çıkan yangın, koca binayı küle çevirdi

Kimyasal üreten fabrikada çıkan yangın, koca binayı küle çevirdi

 Arkadaşını ziyarete gelen talihsiz genç yangına asansörde yakalandı

Arkadaşını ziyarete gelen talihsiz genç yangına asansörde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Yangın, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title