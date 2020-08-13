Son dakika haberi! Şişli'de kuaför ve berberler denetlendi
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Son dakika haberi! Şişli'de kuaför ve berberler denetlendi

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği korona virüs tedbirleri denetimi kapsamında polis ekipleri Şişli'de kuaför ve berberlerde denetimlerde bulundu.

Son dakika haberi! Şişli'de kuaför ve berberler denetlendi
13.08.2020 15:10 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:28

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği korona virüs tedbirleri denetimi kapsamında polis ekipleri Şişli'de kuaför ve berberlerde denetimlerde bulundu.

Korona virüs salgını sonrasında normalleşme sürecine geçilmesinin ardından birçok iş yeri kapılarını tekrardan açmıştı. Son günlerde ülke genelinde artış gösteren vaka sayılarının ardından tedbirlerin alınması ve denetim konusunda İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine korona virüs tedbirleri denetimi genelgesi gönderildi. Genelge kapsamında harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan kuaför ve berberlerde denetimlerde bulundu. Polis ekiplerine zabıta ekipleri de destek verdi. Polis ekipleri denetimlerde tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ederek, iş yeri sahiplerini daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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